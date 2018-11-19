Vali Ustaoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni İnceledi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ve Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile kompleksi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Trabzonspor'un, kentin en önemli markalarından birisi olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon denildiğinde akla ilk Trabzonspor gelir. Trabzonspor, şehrimizin önemli marka değerlerinden birisidir. Trabzonumuza ve Trabzonspor'umuzun şanına yaraşır bir stadyumumuz var. Önümüzdeki süreçte Trabzonspor'un büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum."

Ustaoğlu, kompleks içerisinde yer alan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü de gezdi.