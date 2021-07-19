Vali Su, Mersinlilerin bayramını kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersinlilerin bayramını kutlayarak, ziyaretlerde pandemi kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersinlilerin bayramını kutlayarak, ziyaretlerde pandemi kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Vali Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, Mersinlilere ve tüm İslam Alemine iyi bayramlar dileyen Su, korona virüs önlemlerine de dikkat çekti. Su, "Sevgi, saygı ve dostluk duygularının egemen olduğu, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, milletimizin ayırt edici hasletlerinden olan paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşatıldığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de henüz Covid-19 virüsünün tam olarak ortadan kalkmadığı gerçeğinden hareketle çevremizde bayramlaşmalarımızda maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun hareket etmemiz büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Mersinli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı