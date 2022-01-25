Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz

İSTANBUL (DHA) - ANKARA Valisi Vasip Şahin, "İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları otoyol ve D-100 kara yolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz" dedi.

Vali Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da yaşanan hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar giderilinceye kadar İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları otoyol ve D-100 Karayolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz. Sabır ve anlayışlarından dolayı şoför ve yolculara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.