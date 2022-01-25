Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz - Haberler
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Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz

Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları otoyol ve D-100 kara yolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz" dedi.

İSTANBUL (DHA) - ANKARA Valisi Vasip Şahin, "İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları otoyol ve D-100 kara yolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz" dedi.

Vali Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da yaşanan hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar giderilinceye kadar İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları otoyol ve D-100 Karayolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz. Sabır ve anlayışlarından dolayı şoför ve yolculara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz

Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz

Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Vasip Şahin, İstanbul, Güncel, Haber

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