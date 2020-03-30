Vali Memiş'ten "Erzurum'da karantina altına alınan yer yok" açıklaması Açıklaması
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Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Vali Memiş'ten "Erzurum'da karantina altına alınan yer yok" açıklaması Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte karantina altına alınan yerleşim yeri olmadığını söyledi.

30.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:10
Vali Memiş'ten

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte karantina altına alınan yerleşim yeri olmadığını söyledi.

Valilik salonunda, Vali Memiş başkanlığında kurum müdürleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Pandemi Toplantısı" düzenlendi.

Vali Memiş, toplantının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile sosyal mesafeye uygun oturup maske ve eldiven takarak açıklamada bulundu.

Memiş, dünya genelinde koronavirüsle ilgili ciddi mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu konuda alınan kararları kararlılıkla uyguladıklarını anlatan Memiş, "Her gün yeni bir genelge ve talimatlarla toplumun genelini ilgilendiren kararla karşı kaşıya kalıyoruz. Bunu adeta 'Milli Mücadele' ve 'terörle mücadele' gibi değerlendirmek lazım. Virüs de öldürücü bir gerçek ve işin şakası yok." dedi.

Memiş, şu ana kadar ciddi tedbirler alındığını ve bu tedbirlere vatandaşların uymasının en büyük dilekleri olduğunu aktararak, şunları dile getirdi:

"Özellikle toplu taşıma araçlarında, havalimanlarında ve vatandaşların kalabalık bir şekilde bulunduğu ortamlara ilişkin tedbirler aldık. Parklar, ören yerleri ve piknik alanları yasak kapsamına dahil edildi. Bunu hem il merkezinde hem diğer ilçelerde hem de köylerimizde uyguluyoruz. İl valisi olarak kontrol ettiğimde gördüğüm şu ki bazen Cumhuriyet Caddesi'nde o kadar yoğun bir kalabalık oluyor ki şaşılacak ölçüde bir kalabalık. Bu yoğunluğun olmasını istemiyoruz. İl Pandemi Kurulu olarak yeni kararlar aldık. Cumhuriyet Caddesi'nde ve bazı noktalarda park yasağına gideceğiz."

Tedbirlerin bir sonraki aşamasında sokağa çıkma yasağının gelebileceğini anlatan Memiş, bu mücadeleyi vatandaşlarla birlikte yürütmek istediklerini söyledi.

Memiş, Erzurum'un sağlık altyapısının çok iyi olduğuna dikkat çekerek, "Erzurum bölge merkezi ve lider bir il. Çevre illerden uçuşlar iptal edilerek bize yönlendirildi. Şu ana kadar 8 bin 500 civarında bir talep var, bu çok ciddi bir rakam. Biz seyahatlerin kısıtlanmasını ve vatandaşların evinde kalmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kentte dezenfeksiyonun devam edeceğini bildiren Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrik ve doğal gaz ücretlerinin ertelenmesi konusunda tavsiye kararı aldık. Taksicilerin de tıpki İstanbul'da olduğu gibi kısıtlanması ile esnafın kredilerinin ertelenmesi gibi bir tavsiye kararımız da var. Salgınla ilgili genel olarak iyi durumdayız ama bu kesinlikle rehavete dönüştürülmemeli. Risk çok yüksek, biraz sabırlı olmalıyız. Vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyacaklar, bu konuda toleransımız olmayacak. Özelikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Grubumuz' Erzurum'da 20 ilçe ve 2 bin köyde şu ana kadar 5 bin 806 çağrı almış ve bunun tamamını da karşılamış. Erzurum'da şu anda karantina altına alınmış bir bölge, yerleşim yeri yok. İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz. Erzurum'da koronavirüsten dolayı ölüm vakası da yok. Sosyal medyada falan dolaşıyor ama böyle birşey yok."

Öte yandan basın mensupları da maske ve eldiven takarak toplantıyı takip etti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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