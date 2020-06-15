Vali Köşger, Kuşadası'na veda etti Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Kuşadası'na veda etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Kuşadası'na veda etti. Son valiler kararnamesi ile Aydın Valiliği'nden İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyareti kapsamında Kuşadası'na geldi. Kuşadası Kaymakamlığı'nda Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Emniyet Müdür Mehmet Ali Berksoy ve diğer kurum yöneticileri ve çalışanları vedalaşan Vali Köşger, ayrıca Kuşadası çarşılarında gezerek vatandaşlarla da görüştü. - AYDIN

Kaynak: İHA