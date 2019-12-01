Vali Güzeloğlu patlama yaşanan iş yerinde incelemelerde bulundu

01.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:10

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Bağlar ilçesinde önceki gün karpit patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü iş yerinde inceleme yaptı.

Güzeloğlu, beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze halinde bulunan iş yerine geldi. İncelemelerde bulunan Güzeloğlu, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güzeloğlu burada yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.

Kazanın, meyvelerin olgunlaştırılması için uygulanan işlem nedeniyle yaşandığını aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle yapısal anlamda ortaya çıkan hasarın tespiti ve fiziksel anlamda ortaya çıkan bu sıkıntının giderilmesi gündemimizde. Tabii bunu yanı sıra meydana gelen bu kazanın nedenini etraflıca araştırmak, bu noktada eğitime bağlı eksiklikler varsa bunları tespit etmek, bundan sonra bu gibi müessif kazanın olmamasına dönük önlemleri almak zorundayız. Hal Komisyoncuları Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve diğer kuruluşlarımızla konuyu değerlendireceğiz. Giden canı getirmek mümkün değil ancak böyle kazaların bir daha yaşanmasını engellemek elimizde."

Milletvekili Mehdi Eker de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Diyarbakır'da 29 Kasım'da, haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA