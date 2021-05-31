Vali Çiçek, Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi'ni İnceledi
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Vali Çiçek, Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi'ni İnceledi

Vali Çiçek, Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi'ni İnceledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sanıklı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi" adı altında Hüdai Kaplıcalarında faaliyetlerine başlayacak olan hacamat, kupa, sülük tedavileri, tuz odaları ve çamur banyolarımın olacağı merkezde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı...

Sanıklı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi" adı altında Hüdai Kaplıcalarında faaliyetlerine başlayacak olan hacamat, kupa, sülük tedavileri, tuz odaları ve çamur banyolarımın olacağı merkezde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den bilgiler aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 bin yıllık geçmişi ve mineral değeri yüksek suyuyla şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları, tedavi merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Sandıklı Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Sağlık turizmi noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdi "Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi" altında 800 m2'lik alanda faaliyetlerine başlayacak olan merkezde, hacamat, kupa, sülük tedavileri, tuz odaları ve çamur banyoları ile gelen misafirlere hizmet verilecek.

Sağlık Turizmi İçin İlk Adım

Çalışmaların sürdüğü ve kısa sürede bitirilmesi planlanan Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi'ni inceleyen ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, merkezin sağlık turizmi için ilk adım olduğunu belirtti. Sandıklı'nın her geçen gün geliştiğine değinen Vali Gökmen Çiçek: "Projeyi incelediğimde geleneksel tıp olarak adlandırılan tedavi yöntemlerinden hacamat, kupa, sülük tedavileri, tuz odaları ve çamur banyolarının olduğunu gördüm. Gerçekten muazzam bir proje olmuş. Sandıklı her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Kaymakamlık ve Belediyenin uyumlu çalışmaları ile güzel çalışmalar hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü bu güzel projesi için tebrik ediyorum. İnşallah sezon açılışına yetişir ve misafirlerimiz bir an evvel faydalanır" dedi.

Kaynak: Habermetre

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