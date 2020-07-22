Vali Bilgin: "Sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasıyla ilgili bir klinikle sözleşmemiz yok" Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak köpeklerinin kısırlaştırması ile ilgili herhangi gibi bir klinik ile sözleşmelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak köpeklerinin kısırlaştırması ile ilgili herhangi gibi bir klinik ile sözleşmelerinin bulunmadığını bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, "Kırklareli Valiliğinin Babaeski'de bir klinikle anlaşma yaptığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kısırlaştırma açısından valiliğin herhangi bir yönlendirmesinin bulunmadığını dile getiren Bilgin, bu konu hakkında defalarca açıklamalar yaptıklarını ancak nedense bu açıklamaların bazı kesimler tarafından anlaşılmadığını kaydetti.

"Valiliğimizce sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusunda Babaeski ilçesinde bir klinikle anlaşma yaptığımıza dair iddialar gerçek dışıdır" diyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Bizim valilik olarak veya kurumlarımızın Trakya Bölge Kliniği ile herhangi gibi bir sözleşmemiz bulunmamaktadır. Kliniği sadece il valisi olarak ziyaret ederek denetimlerde bulunduk. Sokak köpeklerinin kısırlaştırması ile ilgili herhangi gibi bir klinik ile sözleşmemiz bulunmamaktadır. Belediyelerimiz kısırlaştırma yapacaklarsa bu kanunda açıktır. Defalarca açıklamamıza rağmen bazıları anlamıyor. Bizim Valilik, İl Özel İdaresi, Doğa Koruma ve Milli Parklar veya herhangi bir kurumumuzun anlaşması yoktur. Belediyeleri bilemiyorum."

"Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk"

Vali Bilgin, sosyal medya hesapları üzerinden şahsı, valilik ve kurumlar hakkında hakaretlerde bulunan veya asılsız ihbarlarda bulunan kişiler hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sokak hayvanları konusunda sosyal medya hesapları üzerinden şahsı, valilik ve Kırklareli'ne hakaretlerde bulunulduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. İş ve işlemlerin takibi konusunda valiliğimiz kurumları ile vatandaşlarımızın 24 saat hizmetindedir. Eğer bir iddia varsa bunları da araştırıyoruz. Yapılması gereken iş ve işlemleri gerekli kurumlarımız yapıyor. Eğer bu iş ve işlemlerin yapılmadığına dair iddialar varsa lütfen bunları da şikayet dilekçesiyle valiliğimize iletin, eğer bundan da tatmin olunmuyorsa bizimle ilgili idari veya adli işlem yapılması için cumhuriyet başsavcılığına şikayet edilebilir."

Kaynak: AA