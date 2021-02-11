Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi
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Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi

11.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:42
Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı köy okullarında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı köy okullarında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Atay'ın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile köy okullarını ziyaret ettiği belirtildi.

Atay'ın Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu, Ömer Dinçer İlkokulu ve Çakır Hacı İbrahim İlkokulu'nu ziyaret ederek, 15 Şubat'ta köy okullarında başlayacak yüz yüz eğitim öncesinde yapılan hazırlıkları yerinde incelediği ifade edildi.

Açıklamada, Vali Atay'ın okulların yöneticilerinden bilgi aldığı kaydedilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. İlimiz Halk Eğitim Merkezlerinde yıkanılabilir ve tek kullanımlık maskeler üretilerek okullarımıza teslim edildi. Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıkları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre, okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirdi. Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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