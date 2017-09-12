Vali Aksoy'dan Başkan Ellibeş'e İadeyi Ziyaret

Vali Aksoy'u Gölcük Belediyesi hizmet binası önünde karşılayan Başkan Mehmet Ellibeş, ziyaret nedeniyle Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a Gölcük Kaymakam vekili Ahmet Narinoğlu eşlik etti.

Kocaeli iline atanmaktan büyük onur duyduğunu kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumun önemine dikkat çekerek, "Kocaeli sanayinin kalbi durumunda olan bir şehrimiz. Böyle önemli bir konuma sahip olan Kocaeli'nin daha ileri noktalara gelebilmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ellibeş Vali Aksoy''a yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş Gölcük Belediyesi'nin çeşitli hizmet ve Kentsel Dönüşüm projeleri hakkında bilgiler aktardı.