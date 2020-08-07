Vali Akın'dan oda başkanlarına koronavirüs uyarısı
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Vali Akın'dan oda başkanlarına koronavirüs uyarısı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, esnafın hizmet verirken belirlenen tedbir ve kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.

Vali Akın'dan oda başkanlarına koronavirüs uyarısı
07.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:38

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, esnafın hizmet verirken belirlenen tedbir ve kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, kentte faaliyet gösteren oda başkanları, esnaf ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik konferans salonunda yapılan toplantı da konuşan Akın, esnafın ve iş yeri temsilcilerinin koronavirüse karşı alınan tüm tedbirlere mutlaka uymaları gerektiğini belirtti.

Son dönemde vakaların arttığını, insanlarla birebir etkileşim içerisinde bulunan esnafın daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Akın, hastalıktan korunmanın en önemli kurallarının maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattı.

Rehavete kapılmadan koronavirüse karşı daha dikkatli olunması gerektiğini, esnafın desteği ile uygulamanın daha başarı olacağını aktaran Akın, "Kontrollü sosyal hayat dönemine geçince toplumda bir rehavet oluşmaya başladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. İnsanlarımız esnafımızdan hizmet alıyor. Esnafımız hizmet verirken belirlenen tedbir ve kurallara uymaları gerekiyor. Salgın hastalıkla mücadele topyekun bir mücadele ile atlatılabilecek bir süreçtir. Düğün ve cenazelerde sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır. Belirlenen kurallar ciddiye alıp özenle uygulanmalıdır. Esnafımızdan destek bekliyoruz. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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