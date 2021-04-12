Valencia, Fenerbahçe'nin en golcüsü

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de 7. golünü Gaziantep FK karşısında atarken, sarı-lacivertlilerde ligde en çok gol atan isim oldu.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de 7. golünü Gaziantep FK karşısında atarken, sarı-lacivertlilerde ligde en çok gol atan isim oldu.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ikinci golü kaydeden Ekvadorlu futbolcu ligde Enner Valencia 7. golünü attı. Daha önce Trabzonspor, Ankaragücü, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 1'er gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Gaziantep maçının 71. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü atarak ligde gol sayısını 7'ye yükseltti ve sarı-lacivertlilerde ligde en çok gol atan oyuncu oldu. Valencia, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol atarak üst üste 2 maçta golle tanıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı