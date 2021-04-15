KIRKLARELİ - Vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde bazı vatandaşların hala maske takmadığı gözleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşların hala maske takmadan dolaştığı gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla arttığı Kırklareli'nde bazı vatandaşların hala maske takmadan dolaştığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 03-09 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, ülke genelinde yüzde 70.22'lik artışla en çok vakanın görüldüğü il Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Kentte geçen hafta 518,33 olan vaka sayısı 882,13'e yükselmesine rağmen bazı vatandaşların kurallara hala uymadığı gözleniyor.

Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri, maskeleri açık halde yürürken yiyecek ve içecek tükettikleri görülüyor.

-"Vakalar fuzuli gezmelerden artıyor"

Vatandaşlardan Rasim Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakalardaki artışın fuzuli gezmelerden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Herkesin bir bahane ile dışarı çıktığını ifade eden Evren, bunun yaşanan süreç dolayısıyla doğru bir davranış olmadığını belirtti.

Kent sakinlerinden Resmiye Biçer de bazı vatandaşların kurallara uymadığını belirtti.

Maskesiz gezen ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları gördükçe daha çok endişelendiklerini dile getiren Biçer, "İnsanlar maskesiz geziyor. Onlara çağrım maskesiz gezmeyin maskelerinizi takın. Marketlere gittiğimizde insanlara uzak durmalarını uyarıyorum. Sosyal mesafeye de dikkat etmiyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop