Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı
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Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı Hayatlarında ilk kez çamur ve taşların su gibi aktığını gören yöre sakinleri o anları cep telefonları ile görüntüledi Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli...

Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı

Hayatlarında ilk kez çamur ve taşların su gibi aktığını gören yöre sakinleri o anları cep telefonları ile görüntüledi

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrasında dağlardan gelen çamur ve taşlar Koşon Deresi'nde adeta su gibi aktı. Hayatlarında ilk kez çamur ve taşların su gibi aktığını gören yöre sakinleri o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Bugün saat 16.00 sularında başlayan ve 15-20 dakika etkili olan yağış Uzungöl'ün yüksek yamaçlarından akan Koşon Deresi'ni hareketlendirdi. Derenin dağlardan getirdiği çamur ve taşlar nedeniyle Klazomat-Karester Yolu bir süreliğine kapandı. Kapanan yolda Klazomat mevkinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin araçları bir süre bölgede mahsur kalırken, yolun Çaykara Belediyesi'nin iş makineleri tarafından açılması ile araçlar bölgeden ayrıldı.

Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı
Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı
Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı
Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı
Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı
Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı
Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi'nde çamur aktı - Haberler
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