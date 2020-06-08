Uzungöl'de Kübra'nın ölümünün ardından elektrikli bisiklet sürücülerine denetimi talebi
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Uzungöl'de Kübra'nın ölümünün ardından elektrikli bisiklet sürücülerine denetimi talebi

TRABZON'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını kaybeden Kübra Adakul (28), toprağa verildi.

Uzungöl'de Kübra'nın ölümünün ardından elektrikli bisiklet sürücülerine denetimi talebi
08.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:39

 

TRABZON'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını kaybeden Kübra Adakul (28), toprağa verildi. Kazanın ardından, bölgeyi ziyaret edenler, bisiklet sürücülerine yönelik denetimlerin sıklaştırılmasını isterken, işletmeciler ise bisiklet kiralayanları, uzak mesafelere yönelmemeleri konusunda uyarıyor.Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkiinde meydana geldi. Gezi amaçlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul, beraberindeki 2 kız çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı. Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Uzungöl'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Haldüzen Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kaza yerinden jandarma ekiplerince alınarak karakola götürülen 2 çocuk da, kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un yakınlarına teslim edildi. Adakul, Yomra ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde toprağa verildi.DENETİM VE KONTROL TALEBİÖte yandan kazanın ardından, Uzungöl'e gelen pek çok ziyaretçi, elektrikli bisiklet kiralayarak gezintiye çıkarken, bölgeyi ziyaret edenler de, bisiklet sürücülerine yönelik kontrol ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor. Kiralamacı işletmeciler ise saatlik olarak elektrikli ya da akülü bisiklet kiralayanları, uzak mesafelere yönelmemeleri konusunda uyarıyor.'GÜVENLİ BULMUYORUM'Elektrikli bisikleti güvenli bulmadığını anlatan Hasan Yazıcı, Ben güvenli bulmuyorum. Çünkü burada herhangi bir denetim ve kontrol yoksa iyi bir şey değil. Denetim ve kontrol olmalı. Buradaki kurallar da önemli. Kiralanan bisikletle ne kadar mesafeye gidileceği de önemli. Bu kurula uyulmalı dedi.'OLAY ÜZÜNTÜ VERİCİ'

Tatil için Uzungöl'e gelen Sevda Yazıcı da, Olay üzüntü verici. Bisikleti şahsen ben tehlikeli görmüyorum. Hayatını kaybeden kadının kendi inisiyatifine kalmış, oraya gitmeyebilirdi. Kendi tedbirini kendi almalıydı diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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