Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Trabzon'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelere kar yağışı gerçekleşti. Ünlü turizm merkezi Uzungöl ve diğer mahalleler beyaza büründü.
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte son günlerde hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelere kar yağdı.
Çaykara ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Köprübaşı ilçesinin yüksek rakımlı Büyükdoğanlı, Arpalı, Pınarbaşı ve Yılmazlar mahalleleri martta yağan karla beyaza büründü.