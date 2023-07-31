CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Uzungöl'deki doğa tahribatını eleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Akbelen ormanlarının yok edildiği günlerde, doğa katliamı şimdi de Trabzon Uzungöl'e sıçradı. Uzungöl zaten yıllardır AKP tarafından tahrip ediliyordu, şimdi işi resmiyete dökmüşler. AKP'nin bu bölgeye millet bahçesi yapma girişimi, aslında doğal yaşamı mahvederek betonlaşmış bir alan ile rant yaratmaktır. Rant odaklı büyük projelerin peşinde koşan AKP için ülkenin doğal varlıklarının hiçbir önemi yok, yeter ki onlara istedikleri rantı sağlasın" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Akbelen Ormanı'nın ardından Trabzon'daki Uzungöl'de de millet bahçesi yapma gerekçesiyle doğanın tahrip edilmek istendiğini öne sürdü. İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Akbelen ormanlarının yok edildiği günlerde, doğa katliamı şimdi de Trabzon Uzungöl'e sıçradı. Uzungöl zaten yıllardır AKP tarafından tahrip ediliyordu, şimdi işi resmiyete dökmüşler. AKP'nin bu bölgeye millet bahçesi yapma girişimi, aslında doğal yaşamı mahvederek betonlaşmış bir alan ile rant yaratmaktır. Rant odaklı büyük projelerin peşinde koşan AKP için ülkenin doğal varlıklarının hiçbir önemi yok, yeter ki onlara istedikleri rantı sağlasın.

"AKP'NİN ZİHNİ SİNİR PROJESİ"

Uzungöl, sahip olduğu endemik türler, su kaynağı ve yeşil dokusuyla ekosistem açısından büyük bir öneme sahiptir. Millet bahçesi projesi bahanesiyle her yere el atan AKP, aslında sadece doğal güzellikleri yok etmekle kalmayıp aynı zamanda Uzungöl ekosisteminin dengesini de yok edecek. Bu yeni talan planlarıyla birlikte, Uzungöl'ün doğal yaşam alanları ve ormanları tahrip edilecek. Yüzlerce ağacın kesilmesi, su kaynağının kirletilmesi ve habitatın yok olması kaçınılmaz olacak. Ekolojik dengeyi bozacak olan bu planlar, bölgede yaşayan canlıların hayatını tehdit ediyor.

"AKP, DOĞA RANTININ ADIDIR"

Dünya ülkeleri küresel ısınmanın önüne geçilmesi için politikalar üretip yeni bakanlıklar kurarken AKP hükumeti son hızla doğayı yok etmekle meşgul. Yandaş şirketlerin kazanç elde etmesi için doğaya ve ekosisteme verilecek zararı göz ardı ediyor. Uzungöl zaten doğal bir bahçedir; buraya Millet Bahçesi yapmak, zihni sinir projesinden başka bir şey değildir. AKP, günü kurtarmanın, talanın derdindedir. 'Millet bahçesi yapacağız' diye halka söz verdikleri bölgelerde imara açılan yerler var. Vatandaşa önce bunun hesabını versinler. Cumhuriyet'imizin kuruluşundan bu yana doğaya, çiçeğe, toprağa bu kadar düşman, her gördüğü doğal güzelliği tahrip ve talan eden; Beşli Çetelere, yabancılara kaynaklarımızı peşkeş çeken bir iktidar daha görülmemiştir. Millet Bahçesi adı altındaki rant projesinin kimlere peşkeş çekileceğinin takipçisi olacağız."