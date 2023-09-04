Tunceli'de kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde teknesiyle Keban Baraj Gölü üzerinde balık avına çıkan, kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Mehmet Çelikel, Uzungöl köyünde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çelikel, önceki gün gece saatlerinde teknesi ile Uzungöl köyü yakınlarında Keban Baraj Gölünde balık avına çıktı. Sabah saatlerinde Mehmet Çelikel'in eve gelmediğini gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri, Mehmet Çelikel'in teknesini Oğuzlar mezrası açıklarında suyun ortasında buldu. Teknede yapılan aramada Mehmet Çelikel'e ulaşılmayınca Tunceli'den bölgeye arama kurtarma ekipleri istendi.

Arama faaliyetleri için bölgeye, Tunceli ve Diyarbakır'dan AFAD sualtı arama kurtarma ekibi, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Tunceli il ve Çemişgezek ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gönüllü dalgıçlarında yer aldığı faaliyette şahıs bulundu. Sudan çıkartılan şahın cansız bedeni ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından 55 yaşındaki 3 çocuk babası Çelikel memleketi Uzungöl köyünde toprağa verildi. Cenaze programına Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Tunceli İl genel sekreteri Nazif Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ