Uzungöl'ün en büyük sorunu imar planı - Haberler

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, yıllardır bir türlü çözülemeyen imar planının hayata geçirilmesini bekliyor. Uzungöl'de çarpık yapılaşmanın kontrol altına alınabilmesi için yeni bir imar planının şart olduğu kaydedildi.

Bugüne kadar çıkartılan imar planlarının bölge insanının ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, çirkin görüntünün ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek bunun da ufak dokunuşlarla ortadan kalkabileceğini söyledi. Halkı mağdur etmeden bölgenin ihtiyacını karşılayacak imar planı istediklerini kaydeden Keleş, "Uzungöl'ün birinci sorunu olmazsa olmazı imar planı. İmar çözülmedikçe, Uzungöl'ün çirkin gözüken durumunu ortadan kaldıramayız. Çok basit dokunuşlarla Uzungöl çok daha güzel duruma gelecektir. Ancak öncelikle uygulanabilir bir imar istiyoruz. Halkı mağdur etmeden bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir imar planı istiyoruz. Dolayısıyla bizim sorunumuz imardır, 2022 yılındayız halen imar yok. Bugüne kadar çıkartılan imarlar bölge insanının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sürekli mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Burada sadece üç aylık turizme göre imar çıkartılmaya çalışılıyor, oysaki bizim istediğimiz, burada yerleşik bir hayat var. Bu yerleşik hayata göre bir imar çıkartılması talep ediyoruz" dedi.

"UZUNGÖLLÜ VATANDAŞLAR VE İŞLETMELER OLARAK ARTIK İMAR PLANINI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Uzungöl Platformu Koordinatörü Abdullah Özen, vatandaşlar ve işletmeciler olarak artık imar planını gündemlerinden çıkartmak istediklerini söyledi. Özen "Uzungöl sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir markası. 2019 yılında turizm verilerine baktığımızda 3,5 milyon turisti sorunsuz bir şekilde ağırladık. Uzungöl maalesef çarpık yapılaşmayla sürekli gündemde, böyle bir algı var. Bunun da kontrol altına alınabilmesi için kesinlikle bir imar planının oturması gerekiyor. 2004-2008-2014 ve 2018 yıllarında çıkmış olan imar planları maalesef vatandaşların talepleri dikkate alınmayıp mahkemeye gitmeleri neticesinde iptal olmuştu. Bu süreç bu şekilde devam etmemeli. Burası 9 adet koruma kurulumuz tarafından korunan bir bölge. Böyle bir değeri korumak, sadece koruma kurullarının değil, Uzungöllüler'in de kesinlikle sahip çıkması gerekir. Bunu hep beraber korumamız gerekiyor ve bu imar sorununun tekrardan iptal olmaması, tekrardan mahkemelerce devam etmemesi gerekiyor. Uzungöllü vatandaşlar ve işletmeciler olarak artık bu imar planını gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Artık biz kış turizmini, yayla turizmini, doğa turizmini, eko turizmini ve sürdürülebilirlikleri konuşmamız gerekirken maalesef 1962 yılında belediye olduğumuz halde 1962 yılından beri imar planının konuşuyoruz. Bu yüzden başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mesajımızı iletmek istiyoruz. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen gelin Uzungöl'ü birlikte çözelim. Belediye başkanlarımız olsun, vatandaşlar olsun 9 koruma kurulu da o toplantıda olsun, hep beraber bunu bir seferde çözelim ve artık önümüze bakalım. Hedeflerimiz var, maalesef hedeflerimize bu şekilde ulaşamayacağız" diye konuştu.

"UZLAŞMACI POLİTİKAYLA ÇÖZEBİLİRİZ"

Sorunu uzlaşmacı bir politikayla çözülebileceğini kaydeden Özen, "2017 yılında imar affından sonra 118 tane kaçak yapı yapılmış hepsine yıkım tebligatı gitmişti. Bu süreçte de bir imar planı çıkartıldı, biz bu imar planı çıkarken, 118 yapıyı bekletelim madem bir imar planı gelecek kurtarılacak olan yapılar vardı sonuçta vatandaşın evi, işyeri vardı. Maalesef bu göz ardı edilerekten vatandaşların yerleri yıkıldı. Çıkartılan imar planında da maalesef bunu gördük. Şimdi kamu arazisi üzerinde olan çadırvari yapılar var, bunların kesinlikle bir an önce yıkılması gerekiyor. Gölün kenarının da kontrollü bir şekilde vatandaşın rızası da alınarak çözülmesi gerekiyor. Vatandaşlar kesinlikle buna karşı değil, uzlaşmacı bir politikayla çözülebilir" şeklinde konuştu.

"TELEFERİĞE KARŞI DEĞİLİZ"

Teleferik projesiyle ilgili olarak mutlaka siluetin korunması gerektiğine dikkat çeken Özen, "Teleferik projesi, çok önceden çıkartılan bir projeydi. Proje yapılı yor ama imar planı olmadan hayata geçmesi imkansız. Teleferiği projelendirdikleri alan, karakolun arka tarafında orada ayağının olacağı bir nokta. Özellikle silueti korunması gereken bir bölge. Kanunen korunacak olan bir bölgeye teleferiğin yerleştirilmesi mümkün değil. Biz Uzungöllüler olarak teleferiği asla karşı değiliz. Teleferiğin kesinlikle seçilen noktadan daha başka bir yere silueti etki etmeyecek olan bir yere aktarılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Suudi Arabistan'ın Türkiye için alacağı kararın önemine vurgu yapan Özen, "Suudi Arabistan Türkiye'ye vatandaşların gidişini imkan sağlarsa bu sene Uzungöl yine eski günlerine ulaşacaktır diye bekliyoruz. Şu an yabancı turistler var Ortadoğu'dan Ürdün, Katar, Bahreyn gibi ülkelerden gelenler var. İnşallah Suudi Arabistan bu sene kapıyı açarsa tam kapasite bir sezon geçireceğiz" dedi.

(Bekir Koca - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel