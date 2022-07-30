Trabzon gündem haberi: Trabzon'da 'turizm göçü' ile nüfus arttı

DOĞA ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Sayısı günlük 25'e çıkarılan 'charter' uçak seferleriyle Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve İsrail gibi Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden günlük 3 bin 500 turistin geldiği kentin nüfusu turizm göçüyle arttı; otel, pansiyon, bungalov evlerle araç kiralama ve tur acentelerinde tam kapasite hizmet sunuluyor.

Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen yabancı turistler, Trabzon'da ziyaret ettikleri turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı'nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalara ilgi gösteriyor. Suudi Arabistan'ın pandemi kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasından sonra yaz turizm sezonu hareketliği yaşanan kentte, dış hatlardan günlük inen uçak sayısı 25'e yükseldi. Günlük gelen yabancı yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçerken, şehrin 816 bin olan nüfusu, yaşanan turizm göçü ile arttı. Otel, pansiyon, bungalov evlerle araç kiralama ve tur acentelerinde tam kapasite hizmet sunuluyor.