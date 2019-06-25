Uzman ve amirlere afet eğitimi verildi

Bilecik'te bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzman ve amirlere, Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet bilinci eğitimi verildi.

Yapılan eğitimde afet öncesi, afet sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğal afetlerde doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapıldı. Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitim hakkında, "İlimiz kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzman ve amirlerine afet ve acil durumlar ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlere yönelik bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı önlem alınabilmesi için kullanılan mevcut malzeme ve ekipmanlarımız tanıtılarak çalışma şekilleri uygulamalı olarak gösterildi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA