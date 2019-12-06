Üzerine kaynar su dökülen genç kız okula gitmenin hayalini kuruyor

06.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:06

Iğdır'da, soba üzerindeki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle vücudunda derin yanıklar oluşan ve Erzurum'da tedaviye alınan lise öğrencisi Buse Daşdan, iyileşip okula gideceği günü bekliyor.

Buse Daşdan (14), 6 gün önce sobanın üzerine koyduğu kestaneyi almaya çalışırken, üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrildi.

Göğsü, elleri, kolları, ayak ve bacakları yanan genç kız, babası Murat Daşdan tarafından soğuk suyla müdahale edildikten sonra 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edilen lise öğrencisi Buse Daşdan'ın plastik cerrahi servisinde tedavisi sürüyor.

Yaşadığı olayı unutamıyor

Vücudunun birçok yerinde 2. ve 3. derecede ağır yanıklar oluşan Buse Daşdan, AA muhabirine, olayın dikkatsizlik yüzünden yaşandığını belirterek, "Çocukları sobanın yanına yaklaştırmayın ben yandım onlar yanmasın. Yaşadığım olayı unutamıyorum, rüyalarımda yandığımı görüyorum. Bu olay kabusum oldu, iyileşip okula gideceğim günü bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Murat Daşdan da olay sonrası kızına soğuk suyla müdahale yaptığını anlatarak, "Kızımın bacağı, göğsü, kolları, elleri ve ayakları yandı. Kızım inşallah düzelecek. Anne ve babalar çocuklarını sobanın yakınlarına yaklaştırmasın. Benim kızımın canı yandı, başkalarının yanmasın. Özellikle sobalı evde oturanlar çok dikkat etsin." diye konuştu.

İlk yapılması gereken, yanan bölgeyi musluk suyuna tutmak

Hastanenin Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başasistanı Dr. Kerem Yılmaz da vücudunda derin yanıklar oluşan hastanın tedavi takibini yaptıklarını aktardı.

Gerekmesi durumunda cerrahi müdahaleye başvuracaklarını dile getiren Yılmaz, "Yanık vakalarında saniyelerin bile önemi var. Yanan bölgeyi evdeki musluk suyuna tutmak, o bölgenin hasar almasını minimuma indirecektir. Kaynar suyla yanıklarda yapılması gereken en önemli faktör yaranın soğuk suyla yıkanması ve müdahale edilmesi. Buz gibi dondurucu şeyler ile kesinlikle müdahale edilmemeli. Kaynar su yanıklarında yoğurt, diş macunu ve ayakkabı boyası sürmüş vakalar geliyor, bunlar çok yanlış. Kimyasal gibi farklı şeyler de sürmemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA