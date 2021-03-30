Üzerinde uyuşturucu bulununca gözaltına alındı
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Üzerinde uyuşturucu bulununca gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üzerinde uyuşturucu bulununca gözaltına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şahıs gözaltına alındı.

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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçede bir şahsın üzerinden 101.5 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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