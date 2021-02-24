Uzaya İlgisi Olan Herkes Bu Yarışmaya Katılabilir…

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, uzaya ve uydu sistemlerine ilgisi olan herkesi kurum tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması'na davet ederek, "Katılımcılar, yaklaşık 8 aylık bu süreçte gerçekten çok önemli tecrübe edinip, uydunun tüm süreçlerini öğreniyorlar.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, uzaya ve uydu sistemlerine ilgisi olan herkesi kurum tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması'na davet ederek, "Katılımcılar, yaklaşık 8 aylık bu süreçte gerçekten çok önemli tecrübe edinip, uydunun tüm süreçlerini öğreniyorlar." dedi.

Ertok, 15 yıldır birçok kademesinde hizmet verdiği Türksat AŞ'nin genel müdürlüğü görevine getirilmesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kendisini bu göreve layık görmelerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Ertok, kurumun yürüttüğü uydu çalışmaları ve Model Uydu Yarışması'na ilişkin bilgi verdi.

Ertok, Türksat'ın üç temel hizmet alanından ilki olan uydu işletmeciliğinin, aynı zamanda şirketin kuruluş amacı olduğunu belirterek, halen 3 aktif uyduyla haberleşme hizmeti sunulduğunu bildirdi.

8 Ocak'ta başarıyla uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusunun bu yaz hizmete girmesiyle aktif haberleşme uydusu sayısının 4'e çıkacağını dile getiren Ertok, halen test süreçleri devam eden ve Türksat filosunda en yüksek kapasiteye sahip olacak Türksat 5B'nin de yılın ikinci yarısında uzaya fırlatılacağını ifade etti.

Ertok, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu niteliğindeki Türksat 6A'nın da 2022'de fırlatılmasının planlandığını belirterek, "Söz konusu uydunun fırlatılmasıyla 2022 sonunda 6 aktif uydusu olan bir filoya sahip olmak istiyoruz." diye konuştu.

İlki 2016'da yapılan Model Uydu Yarışması'nın bu yıl 6'ncısının gerçekleştirileceğini, yarışmanın 2018'den itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenlendiğini dile getiren Ertok, "Model Uydu Yarışması, dünyamızın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesi hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyor. Model Uydu Yarışması ile gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da ötesinde üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı elde ediyor" dedi.

Gençlerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübelerini paylaşırken, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, uzmanlar ve mühendislerle de bir araya gelindiğini belirten Ertok, şöyle konuştu:

SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT

"Türksat Model Uydu Yarışması, Türkiye'nin uzay vizyonu çerçevesinde en çok ihtiyaç duyacağı insan kaynağını oluşturuyor ve sektörün gelişmesine destek oluyor. Türkiye'nin uzay yarışında yer almak ve gelecekteki mesleği, ülkemizin gelecekteki uydularını tasarlamak olmasını isteyen gençlerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz."

Yarışma aşamalarının, gerçek bir uydu/uzay projesinin süreçlerini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlandığını ifade eden Ertok, yarışmanın tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir uydu/uzay projesinin tüm yönlerini içerdiğini söyledi.

Ertok, yarışmacılara, bir uzay sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen sürecini deneyimleme fırsatı sunduklarını vurgulayarak, 2016'da 8 takımın başvuru yaptığı ve 3 takımın uçuş aşamasına geldiği yarışmaya, geçen yıl 149 takımın başvuruda bulunduğunu ve 22 takımın uçuş gerçekleştirdiğini anlattı.

Yarışmayı üniversite öğrencilerine açmak istediklerini belirten Ertok, bu yıl 14-17 Eylül'de Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek etkinliğe geçen yıldan daha fazla katılımla yeni bir rekor kırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Geçen yıl roket kullanılarak uyduların uzaya gönderildiğini anımsatan Ertok, "Böylece uydu haberleşmelerinde en önemli dönem olan fırlatmanın öğrencilerimiz tarafından simüle edilmesi sağlandı. Bu sene de uydular roketle uzaya fırlatılacak. Geçen sene oldukça başarılı bir yarışma gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Ertok, 2021 yılı için yarışma başvurularının 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencisi genç arkadaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Uzaya ve uydu sistemlerine ilgisi olan her arkadaşımızın bu yarışmaya katılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yaklaşık 8 aylık bu süreçte, gerçekten çok önemli tecrübe edinerek, uydunun tüm süreçlerini öğreniyorlar. Takımlarını kursunlar ve TEKNOFEST web sitesinden Model Uydu Yarışması'na başvurularını yapsınlar."

Kaynak: Space Mag Türkiye