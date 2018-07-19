Uyuşturucu Ticaretine 12.5 Yıl Hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl Ağustos ayında İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde Sait T.'yi paketler halindeki bonzai ile yakaladı. Gözaltına alınarak tutuklanan Sait T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Sait T., 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira da adli para cezasına çaptırıldı. Mahkeme, Sait T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN