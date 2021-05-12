Uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilirken bir zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilirken bir zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan satın aldığı uyuşturucu hapları Kahramanmaraş'a getirerek satacağı ihbarı üzerine H.A'nın (23) kullandığı aracı takibe alındı. Ekipler uygulama noktasında durdurdukları araçta 15 gram toz haline getirilmiş sentetik uyuşturucu ve bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukat, sokak ortasında saldırıya uğradı
Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukat, sokak ortasında saldırıya uğradı
'Pandemi yardımı' yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar
'Pandemi yardımı' yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar
Doktor Zeynep'i öldüren kocanın suç dosyası kabarık çıktı
Doktor Zeynep'i öldüren kocanın suç dosyası kabarık çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Kenan Doğulu Hakan Sabancı Jennifer Lopez
Spor Muslera Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:39:07. #1.15#

title