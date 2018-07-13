Uyuşturucu Operasyonu - 9 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerkezköy ilçesi Kızılpınar mahallesinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik teknik ve fiziki çalışması başlattı.

Tekirdağ İl Jandarma ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından ilçede 9 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 tabanca, 44 tabanca mermisi, 40 tüfek fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 510 lira ve 200 dolar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda A.V, İ.A, H.T, O.K, E.D, H.A, M.K, E.K, ve S.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerini devam ediyor.