Uyuşturucu Madde Operasyonu 3 Gözaltı

Kırşehir'de yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Kırşehir'de uyuşturucu madde bağımlılarına satışı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Kırşehir il sınırlarına giren Kayseri plakalı kiralık bir otomobili takibe alan ekipler, Özbağ yol kavşağındaki uygulama noktasında aracı durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, ışıkları yanmasına rağmen çalışmadığını fark ettikleri araç teybini yerinden çıkararak içini aradı. Ekipler, teybi söktüklerinde kaset hazne alanına zulalanmış 184 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.



Araçta bulunan A.Ö., M.Ö., ve G.M.D., 'Uyuşturucu Madde Ticaret Yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. - KIRŞEHİR