Uyuşturucu kullandığı tuvalette fenalaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu kullandığı tuvalette fenalaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu kullandığı tuvalette fenalaştı

Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin tuvaletinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin tuvaletinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerindeki Özel İdare İş Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir genç, iddiaya göre uyuşturucu kullanmak için iş merkezinin tuvaletine girdi. Uyuşturucunun etkisiyle şahıs fenalaştı. Vatandaşların fark edip bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucu kullandığı tuvalette fenalaştı

Uyuşturucu kullandığı tuvalette fenalaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim

Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim

 Kıskançlık krizine giren koca, eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı

Kıskançlık krizine giren koca, eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı

 MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı

MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Amelia Hamlin Kaan Urgancıoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu kullandığı tuvalette fenalaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:36:35. #1.11#