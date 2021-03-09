"Uykusuz kaldı, adam öldürdü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Uykusuz kaldı, adam öldürdü"

09.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:11

"Uykusuz kaldı, adam öldürdü" Kocaeli'nde dernek lokalinde çay içen genci kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren şahıs, "Uykusuz kaldığım için sinirliydim o yüzden onu öldürdüm" dedi.

"Uykusuz kaldı, adam öldürdü"

KOCAELİ - Kocaeli'nde dernek lokalinde çay içen genci kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren şahıs, "Uykusuz kaldığım için sinirliydim o yüzden onu öldürdüm" dedi.

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde, İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit'te bir dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içerek namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir Onay tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Onay ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Onay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bana büyü yapıldı"

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan davada Kadir Onay'ın Kocaeli yargılanmasına devam edildi. Avukatların hazır bulunduğu davaya sanık Kadir Onay ise SEGBİS ile bağlandı. Davada mahkeme heyetinin "Neden yaptın" sorusunu cevaplayan Kadir Onay, "Kulağımın ve başımın içinde sesler vardı. Bana büyü yapıldı. Volkan sürekli beni kızdırırdı. 'Neden çalışmıyorsunuz' deyip küfürler ederdi. Ama olay günü öyle bir hakarette bulunmadı. Ben 5,6 gündür uykusuz kaldım ve sinirliydim. O yüzden onu öldürdüm. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.

Tutukluluğa devam edildi

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Kadir Onay'ın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'Uykusuz kaldı, adam öldürdü'
'Uykusuz kaldı, adam öldürdü'
'Uykusuz kaldı, adam öldürdü'
'Uykusuz kaldı, adam öldürdü'
'Uykusuz kaldı, adam öldürdü'
'Uykusuz kaldı, adam öldürdü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Uykusuz kaldı, adam öldürdü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:11:47. #1.14#
title