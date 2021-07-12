Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sakarya'da başladı

Türkiye Boks Federasyonunun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan Erkan Durak Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Adapazarı ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 49 ilden 550 sporcunun katıldığı turnuva kapsamında açılış seremonisi düzenlendi.

Nisan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden milli antrenör Erkan Durak'ın adının verildiği şampiyonanın açılışına katılan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, salgın tedbirlerine uyarak organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Programa katılan merhum milli antrenörün oğlu Görkem Durak da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Üst minik sporcuların ringde verdiği kıyasıya mücadelelerle devam eden turnuva, 17 Temmuz'da sona erecek.

Sakarya'da bu yıl 100 bin sporcuyu misafir etme hedefi

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl en az 100 ulusal ve uluslararası müsabaka düzenleyip, 100 bin sporcuyu misafir etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eskrim ve wushu ile başlayan turnuvalara boks ile devam ettiklerini bildiren Özsoy, "Ciddi bir katılım var. Bir hafta boyunca devam edecek. Şu an 30 bini geçmiş durumdayız. İnşallah ileriki süreçte 100 bin rakamını rahat bir şekilde aşacağımız gözüküyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek