Uşak'ta 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
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Uşak'ta 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

Uşak'ta 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Uşak'ta yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Dağdemirler köyü ile Çevreköy arasındaki farklı noktalarda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı noktada birbirine yakın zamanlarda çıktığı belirlenen yangınlar ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangınlarda, yaklaşık 5 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Uşak'ta 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
Uşak'ta 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
Uşak'ta 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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