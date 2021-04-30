Uşak'ta 54 aranan şüpheli tutuklandı
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Uşak'ta 54 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta 54 aranan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 54 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 54 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağ Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta içerisinde toplamda 60 bin 59 şahıs sorguladı. Yapılan sorgulama çalışmalarından bu şahıslardan 79 kişinin aranması olduğu tespit edildi. Gerekli işlemlerin yapıldığı 79 şahıstan ise 54 şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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