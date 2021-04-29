Uşak'ta 309 bin 400 makaron ile 748 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta 309 bin 400 makaron ile 748 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Uşak'ta 309 bin 400 makaron ile 748 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 309 bin 400 bandrolsüz makaron ile 748 kilogram tütün ele geçirildi.

Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 309 bin 400 bandrolsüz makaron ile 748 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tütün ürünleri satan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 309 bin 400 bandrolsüz makaron, 4 kilogramı nargile tütünü olmak üzere 748 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gerçekleştirilen incelemede 65 bin makaronun tütünle doldurulduğu, 716 kilogram tütünün de bandrolsüz bir şekilde paketlendiği tespit edildi.

İş yeri sahibi iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Meral Kaplan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşak'ta 309 bin 400 makaron ile 748 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:21:02. #1.16#

title