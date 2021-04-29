Uşak'ta 309 bin 400 makaron ile 748 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 309 bin 400 bandrolsüz makaron ile 748 kilogram tütün ele geçirildi.

Uşak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda 309 bin 400 bandrolsüz makaron ile 748 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tütün ürünleri satan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 309 bin 400 bandrolsüz makaron, 4 kilogramı nargile tütünü olmak üzere 748 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gerçekleştirilen incelemede 65 bin makaronun tütünle doldurulduğu, 716 kilogram tütünün de bandrolsüz bir şekilde paketlendiği tespit edildi.

İş yeri sahibi iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık