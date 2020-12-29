İl Emniyet Müdürlüğünden İstiklal Marşı için özel klip

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte, polis çocukları İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce bir klip çekildi.

Klipte, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin çocukları tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere kentin birçok noktasında çekilen klipte, her bir çocuk İstiklal Marşı'nın bir kıtasını seslendirdi.

Bazı çocukların polis üniforması giyerek İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya sayfalarında paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık