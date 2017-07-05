Üreticilere Tavuk Dağıtımı Yapıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, "Özgür Tavuklardan Sofranıza Gelen Lezzet Projesi" kapsamında, üreticilere 3 bin 750 ATAK-S cinsi yumurta tavuğu teslim edilmesi nedeniyle tanıtım programı düzenlendi.



Çamardı Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen programda, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 80 hibe desteği ile Niğde Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile 15 üreticiye 250'şer tavuk teslim edildiği bildirildi.



Programda konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, projenin tavuk üreticiliği yapmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için geçim kaynağı olacağını aktardı.



Şimşek, "Niğde ekonomisine katkı sağlayacağına inandığım projenin hayata geçirilmesi çiftçilerimize ve dar gelirli vatandaşlarımıza yeni bir geçim kaynağı oluşturacaktır." dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş ise KOP idaresi görev sahası içerisinde Niğde'nin en çok destek alan ikinci il olduğunu vurguladı.



Baş, "Konya Ovası Projesi kapsamına alınan Niğde, serbest sistem yumurta tavukçuluğunda pilot il seçilmişti. Bu alanda kent genelinde çok sayıda işletmenin kurulmaya başlandığı Niğde, patateste olduğu gibi yumurta üretiminde ve tavukçulukta gelecek yıllarda adından söz ettirecektir." diye konuştu.



Programa, Çamardı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bazı kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.