Ürdün'deki "sigara fabrikası" davasının önemli sanıklarından Hamud serbest bırakıldı

04.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:30

Ürdün kamuoyunda "sigara fabrikası" olarak bilinen yolsuzluk davasının başlıca sanıklarından eski Gümrükler Genel Müdürü Vaddah el-Hamud serbest bırakıldı.

Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi, yolsuzluk davasının bugünkü duruşmasında ikinci sanık olarak bilinen Hamud'un 100 bin dinar (140 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca eski genel müdür Hamud'un taşınır ya da taşınmaz malları üzerinde önceden alınan tedbir ile seyahat yasağı kararının devamına hükmetti.

Söz konusu dava kapsamında sanıklardan eski Sular Bakanı Münir Musa Uveys'in de haziran ayında kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Milyonlarca dinar olduğu tahmin edilen vergi kaçakçılığına ek olarak Ürdün piyasasına yasa dışı yollarla tütün maddesi sokma ve üretimi kapsamında yürütülen "sigara fabrikası" yolsuzluk davası, ülke gündemini meşgul eden meseleler arasında yer alıyor.

Dava sürecinde olaya karıştıklarından şüphelenilen ve aralarında Aralık 2018'de Türkiye tarafından ülkesine teslim edilen iş adamı Avni Muti'nin de bulunduğu 54 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA