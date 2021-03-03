Ürdün'de bakanlar, kabine revizyonu öncesinde istifa etti
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Ürdün'de bakanlar, kabine revizyonu öncesinde istifa etti

03.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:40
Ürdün'de bakanlar, kabine revizyonu öncesinde istifa etti

Ürdün hükümetindeki bakanların, gelecek hafta yapılacak kabine değişikliği öncesinde istifa ettiği bildirildi.

Ürdün hükümetindeki bakanların, gelecek hafta yapılacak kabine değişikliği öncesinde istifa ettiği bildirildi.

Devlet televizyonunun resmi sitesinde yer alan habere göre, bakanlar, Başbakan Beşir el-Hasavne'ye istifalarını sundu.

Ürdün İçişleri Bakanı Semir el-Mubaydın ile Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni de 28 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine aykırı davrandıkları için Başbakan Beşir el- Hasavne'nin talebi üzerine istifa etmişti.

Daha sonra da İçişleri Bakanlığı görevine Yerel Yönetim Bakanı Tevfik Kırışan, Adalet Bakanlığına da hukuk işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ahmed ez-Ziyadat getirilmişti.

Hasavne, kabinesindeki ilk değişikliği, 2 Aralık'ta yapmış, genel seçimlerin ardından yaşanan ihlaller nedeniyle İçişleri Bakanı Tevfik el-Helaleme istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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