Altınordu Yöneticilerinden, Ünlü Doktor Salih Mertan İntihar Etti

İzmir'de, Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Altınordu yöneticilerinden Dr. Salih Mertan, evinde başına silahla ateş ederek intihar etti.

Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Altınordu yöneticilerinden Dr. Salih Mertan'ın, evinde silahla intihar ederek hayatını kaybettiği öğrenildi. Mertan'ın neden intihar ettiği bilinmezken, ünlü doktorun Parkinson hastalığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığı, psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürüldü.

PARKİNSON HASTALIĞI VARDI

Altınordu Spor Kulubü de sitesinden bir açıklama yayımladı. Kulüp yayımladığı mesajında, "Kulübümüzün ve camiamızın sembol isimlerinden, Op. Dr. Salih Mertan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 2012 yılındaki şirketleşmenin ardından Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanlığı görevine devam eden 1948 doğumlu Salih Mertan, kulübümüze her dönemde çok değerli katkılar vererek unutulmazlar arasındaki yerini almıştı. Parkinson hastalığının son evresinde hayata gözlerini yuman Mertan'a Allah'tan rahmet, kulübümüze, camiamıza, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. ABD'de yaşayan iki kız çocuğu sahibi Salih Mertan'ın cenaze töreni ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır" denildi.

SALİH MERTAN KİMDİR?

12 Mart 1948 İzmir doğumlu Salih Mertan, Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üroloji Dalı üzerine tahsilini tamamlayıp, Operatör Doktor ünvanını aldı. Can Tıp Merkezi'ni kurduktan sonra Gazi Hastanesi Kurucu Başkanlığı'nı üstlendi. 40 yıl boyunca çok sevdiği Altınordu Spor Kulübü'ne yönetici olarak maddi manevi bir çok değerli hizmetlerde bulunan Salih Mertan, 2012 yılındaki şirketleşmenin ardından derneğin başkanlık görevini yerine getiriyordu.