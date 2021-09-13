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Üniversitemiz Yeni Dönemde de Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesinde!

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Üniversitemiz Yeni Dönemde de Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesinde!

2020-2021 döneminde, eğitim, araştırma, atıf, toplumsal katkı, uluslararası bilinirlik ve teknoloji transferi gibi çeşitli kategorilerde dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı birçok uluslararası üniversite sıralama listesine adını yazdıran Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ),...

2020-2021 döneminde, eğitim, araştırma, atıf, toplumsal katkı, uluslararası bilinirlik ve teknoloji transferi gibi çeşitli kategorilerde dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı birçok uluslararası üniversite sıralama listesine adını yazdıran Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), 2021-2022 dönemini de başarıyla karşılayarak 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' 2022 yılı listesinde yer aldı.

RTEÜ, Times Higher Education'ın (THE) 02. 09. 2021 tarihinde yayınladığı Dünya Üniversiteleri 2022 Yılı Sıralamasında (THE World University Rankings 2022) 1200+ sıraya yerleşerek, dünya üniversitelerinin eğitim, araştırma, atıf, toplumsal katkı, uluslararası bilinirlik ve teknoloji transferi gibi çeşitli performans göstergelerine göre değerlendirildiği sıralamada dünyanın en iyi üniversiteleri listesine bu yıl da adını yazdırdı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın yürüttüğü söz konusu uluslarası sıralamada bu yıl Türkiye'den 54 üniversite yer aldı.

1. Sırada Oxford Üniversitesi var

99 farklı ülkeden 1900'ün üzerinde üniversitenin değerlendirildiği THE Dünya Üniversiteleri 2022 yılı sıralamasının birincisi, art arda altıncı kez sıralamanın zirvesinde yer alan Oxford Üniversitesi oldu. İkinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), üçüncü sırada ise Stanford Üniversitesi yer aldı.

Times Higher Education World University Rankings 2022 Sıralaması listesinin tamamı için:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Times Higher Education World University Rankings 2022 Sıralama yöntem ve kriterleri hakkında detaylı bilgi için:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/world-university-rankings-2022-methodology

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