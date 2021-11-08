Tarih: 08 Kasım 2021 Üniversitemiz Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) Bölümü öğrencisi ' Kısa Film Yarışması'nda ödül kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Adım Adım Bursa' temalı '2 Dakikada Bursa' başlıklı kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) Bölümü öğrencimiz Ersin Coşkunkanlıgil, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Adım Adım Bursa' temalı '2 Dakikada Bursa' isimli kısa film yarışmasında 2. olarak ödül almaya layık görülmüştür. Bu neticeye katkı sağlayan bölüm arkadaşı Ege Biler ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Tuğyan Göç'ü de başarılarından dolayı tebrik eder, tüm öğrencilerimize başarılarının devamını dileriz.

İlgili Görseller Üniversitemiz Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) Bölümü öğrencisi 'Kısa Film Yarışması'nda ödül kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Adım Adım Bursa' temalı '2 Dakikada Bursa' başlıklı kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) Bölümü öğrencimiz Ersin Coşkunkanlıgil, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Adım Adım Bursa' temalı '2 Dakikada Bursa' isimli kısa film yarışmasında 2. olarak ödül almaya layık görülmüştür. Bu neticeye katkı sağlayan bölüm arkadaşı Ege Biler ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Tuğyan Göç'ü de başarılarından dolayı tebrik eder, tüm öğrencilerimize başarılarının devamını dileriz.

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