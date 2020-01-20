Üniversiteliler Muğla'daki "İnsan ve Toplum Kampı"nda buluştu

20.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:16

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları'ndan "İnsan ve Toplum Kampı" Muğla'da başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Milas Yurdu'nda düzenlenen kampa Elazığ, Konya, Tekirdağ, Karaman, Nevşehir ve Tunceli'deki yurtlarda kalan 150 üniversite öğrencisi katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kredi Daire Başkanı İlkay Atlı, 1 milyon 600 bin öğrencinin kredi, 700 bin öğrencinin ise barınma imkanlarından yararlandığını söyledi.

Kız öğrencileri çok önemsediklerini ifade eden Atlı, "Toplum iki cinsten oluşuyor ama bence hayata yön verecek olan anneler ve kızlar oluyor." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise Türkiye'nin her köşesinden gelen gençlerin bir arada olmasının ülke için büyük bir güç olduğunu dile getirerek, "Bu devam ettiği sürece, bizim bileğimizi bükecek hiçbir güç olamayacaktır. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyeleri, halk oyunları gösterisi sundu.

İnsanlık tarihinde meydana gelen değişimlerin ve günümüz toplum anlayışının anlatılacağı beş günlük tematik kamp, Doç. Dr. Tayfun Doğan'ın "İnsanın anlam arayışı ve ruh sağlığı" konulu açılış dersiyle başladı.

Kampta Pelin Çift, Yusuf Kaplan, Mehmet Ali Bulut, Zeynep Bayramoğlu, Sedat Anar ve Prof. Dr. Yavuz Selvi konuşma yapacak.

Kampta ayrıca gönüllülük faaliyetleri, masa tenisi yarışmaları, şehitlik ve şehit ailelerini ziyaret, tematik geziler, bilgi yarışmaları ve gündemdeki konularla ilgili soru-cevap ve söyleşi etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: AA