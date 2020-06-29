Üniversite binasına giren yılanları itfaiye yakaladı
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Üniversite binasına giren yılanları itfaiye yakaladı

Malatya'nın Darende ilçesindeki meslek yüksekokulu binasına giren iki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak çıkarıldı.

Üniversite binasına giren yılanları itfaiye yakaladı
29.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:54

Malatya'nın Darende ilçesindeki meslek yüksekokulu binasına giren iki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Meslek Yükselokulunun depo bölümüne giren iki yılan yetkililer tarafından fark edildi.

Haber verilmesi üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yılanları yakaladı.

Yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı.

Kaynak: AA

Manşet

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