Unity, Hollywood filmlerinde kullanılan görsel efekt şirketini dudak uçuklatan fiyata satın aldı

Oyun geliştirme motoru Unity, Avatar, Avengers: Endgame, Game of Thrones, Deadpool, Planet of the Apes, Hobbit, Lord of the Rings gibi birçok filmin görsel efekt ihtiyacını karşılayan Weta Digital'i 1,6 milyar dolara satın aldı.

Unity CEO'su John Riccitiello yaptığı açıklamada, "Bu endüstri lideri araçları demokratikleştirmekten ve Sir Peter Jackson'ın dehasını ve Weta'nın inanılmaz mühendislik yeteneğini her yerdeki sanatçılara hayat vermek için çok heyecanlıyız." Sözlerine yer verdi.

"HOŞGELDİNİZ WETA DIGITAL"

Unity'nin internet sitesinde Weta Digital ile olan ortaklığını duyurduğu paylaşımda ise şu sözlere yer verildi:

"Hoşgeldiniz Weta Digital! Bugün Unity, Weta Digital'i, özellikle sanatçı araçlarını, temel boru hattını, fikri mülkiyetini ve ödüllü mühendislik yeteneğini satın almak için kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu. Weta Digital'in Akademi Ödüllü VFX servis ekipleri, WetaFX olarak bilinen bağımsız bir kuruluş olarak devam edecek ve Unity'nin Medya ve Eğlence alanında en büyük müşterisi olacak. Weta'daki inanılmaz ekibin endüstri lideri VFX araçlarını ve teknik yeteneklerini ve Unity'deki derin gelişimi gerçek zamanlı bilgileri birleştirerek, Metaverse'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için araçlar sunmayı hedefliyoruz."

UNITY, METAVERSE'DE YERİNİ ALACAK

Unity'nin, VFX şirketi Weta Digital'i almasının sebebinin Metaverse oyunları üretmek için olduğu anlaşıldı. İçerik üreticilerinin bulunduğu bir ortamda kolaylık sağlanması sebebiyle Unity gibi araçları kullanarak Metaverse oyunları VFX teknolojisiyle birleştirilecek.

