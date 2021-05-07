UNICEF'ten "Kovid-19 Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor" uyarısı
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UNICEF'ten "Kovid-19 Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor" uyarısı

UNICEF'ten 'Kovid-19 Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor' uyarısı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ettiğini ve ülkede son 24 saatte her saniyede 4 Kovid-19 vakası ve her bir dakikada da 2'den fazla ölüm rapor edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Hindistan'da büyük bir hızla yayılmaya devam ettiğini ve ülkede son 24 saatte her saniyede 4 Kovid-19 vakası ve her bir dakikada da 2'den fazla ölüm rapor edildiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısına video-konferans yöntemiyle katılan UNICEF Hindistan Temsilcisi Yasmin Haque, salgının Hindistan'daki gidişatının tüm dünya için büyük tehlike arz ettiğini vurguladı.

Haque, Kovid-19 vakalarının Hindistan'ın yanı sıra Güney Asya'da ve özellikle Nepal, Sri Lanka ve Maldivler'de endişe verici oranda arttığını söyledi.

Hindistan'daki son dalganın virüsün ülkede ortaya çıkan ilk dalganın dört katı daha büyük olduğunu ve virüsün çok daha hızlı yayıldığını vurgulayan Haque, "Son 24 saatte, ortalama olarak her saniyede 4 yeni vaka ve her dakikada 2'den fazla ölüm meydana geldi." diye konuştu.

UNICEF Temsilcisi Haque, ülkede hamile kadınların doğum yapmak için ihtiyaç duydukları desteği bulmakta zorlandıklarını ve sağılık kuruluşlarının Kovid-19 hastalarıyla dolup taştığını kaydetti.

Hindistan'da her yıl yaklaşık 27 milyon çocuğun dünyaya geldiğini ve yaklaşık 300 milyon okula giden çocuk olduğunu tahmin ettiklerini belirten Haque, "Hindistan'da kadınların doğum yapmasına yardımcı olacak hayat kurtaran hizmetler kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 414 bin 188 ile yeni bir rekor kırılmıştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 414 bin 188 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 915 ölüm kayıtlara geçmişti.

Günlük vaka sayısı, dün kaydedilen 412 bin 262 vakanın ardından bir kez daha 400 bin eşiğini geçerek yeni bir zirveyi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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