Underwater Filmi

21.08.2019 10:53

Underwater, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Sevgi ve Sinyal filmlerinden hatırladığımız William Eubank’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin senaryosunu Brian Duffield kaleme alıyor. Kristen Stewart’ın ekibin bir üyesi olan Norah karakterine hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr. Gibi isimler de yer alıyor.



Yönetmen: William Eubank

Senaryo: Brian Duffield, Adam Cozad

Oyuncular: Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, Gunner Wright

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Underwater

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 10.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com