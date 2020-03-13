Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"
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Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, "Şampiyonluğa oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma vereceğim emek arasında hiçbir fark yok" dedi.

13.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:10
Ünal Karaman:

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, "Şampiyonluğa oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma vereceğim emek arasında hiçbir fark yok" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan, geçen haftaya ve bu haftaki mücadeleye baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir takımımız var. Ama özellikle sezonun ilk yarısında oynanan maçlarda dahil olmak üzere baktığımızda yeterince uzunumuz olmasına rağmen maalesef duran toplarımız biraz sıkıntılı oluyor. Maçın başındaki iki duran top zor duruma getirdi. Çevirebilir miydik? Evet. Pozisyonumuzda vardı ama. Maç kazanmamız için biraz daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. O da bir süreç. İnşallah bu süreç içerisinde bu mağlubiyetten dersler alacağız. Bizi hem oyun hem sonuç olarak tatmin eden haftaları sevenlerimize yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN KADROYA VERDİĞİM EMEKLE, KÜME DÜŞME POTASINDAKİ TAKIMA VERECEĞİM EMEK ARASINDA HİÇBİR FARK YOK"

İlk yarıda şampiyonluğa oynayan bir takımın başında olduğu, ikinci yarıda ise kümede düşme hattı içerisinde olan bir takımı yönetmesinin değerlendirilmesi sorusuna Ünal Karaman, "Öncelikle biz insan hizmet ediyoruz. Ben insanı hiçbir zaman için bir bölümde kategorize etmedim. Şampiyonluğa oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma vereceğim emekle arasında hiçbir fark yok. Olması gerekiyorsa ekstra, farklı motivasyon içerisinde olmam gerekecek şekilde mevcut takımıma olmam gerekiyor. Tabi ki insan içerisinde bu hep var. Hep mücadele edeceğiz. Bu mücadele içerisinde bazen zirve kovalarken bazende buralarda mücadele eden camiaya ve oyunculara rehberlik etmeye çalışacağım. Bulunduğum durumdan bir şikayetim yok. Ben kavga adamıyım. Kavganın içerisinde olacağım. Asla korkan geri duran bir insan değilim. Hayatımın her evresinde mücadele ederek bir noktaya geldim. O gün öyleydi bugünün şartları böyle. Biz orada da bir camianın hayallerine hitap etmeye çalışıyorduk. Burada da bir camianın hayallerine cevap vermeye gayret göstereceğiz. Ünal yine aynı Ünal. Oradaki Ünal ile buradakinin arasında hiç bir fark yok. Sadece vermiş olduğumuz mücadelenin hedefi farklılaştı. Ama aynı samimiyetle aynı gayretle Türk gençliğine hizmet etmeye çalışacağız. Umarım o gayretimiz bir karşılık bulur ve başarırız" şeklinde cevapladı.

"KONU İNSAN SAĞLIYSA AKAN SULAR DURUR"

Koronavirüs önlemleri kapsamında maçların taraftarsız oynanmasına ilişkin soruya ise Karaman, "Tabii ki taraftarın olmasını arzu ederiz. Ama konu insan sağlıysa akan sular durur. İnsanların keyif alabileceği bir ortama gelebilmesi için sağlığa ihtiyacı var. Sağlık bu konuda önemliyse bunu asla ikinci plana itemeyiz. Ben bu konuda son derece duyarlı olduğumuzu, millet olarak duyarlı olduğumuzu düşünüyorum" cevabını vererek açıklamalarını sonlandırdı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

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Kaynak: İHA

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