Ümit Özdağ'dan Eskişehir OSB'ye ziyaret
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Ümit Özdağ'dan Eskişehir OSB'ye ziyaret

Ümit Özdağ'dan Eskişehir OSB'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ayyıldız Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Eskişehir Organize Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Ayyıldız Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Eskişehir Organize Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir'deki iş dünyası temsilcilerine ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Ayyıldız Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, beraberindeki heyetle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) ziyaret etti. Ziyarette bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva da yer aldı. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli tarafından karşılanan Özdağ, ardından toplantı salonuna geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve sürdürülen yatırımlar hakkında Özdağ'a bilgi verdi. Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin 31,1 milyon metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 2. OSB'si olduğunu söyledi. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ettiğini ifade ederek, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise 51 yıllık geçmişi, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 669 firma bulunuyor. Bunlardan 566 tanesi üretimde halinde, toplam çalışan sayımız 45 bin 200 kişi. Çalışan sayımızın üç sene içinde 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

4 yılda ciddi çalışmalara imza attık

Eskişehir OSB olarak 4 yılda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Küpeli, "Yönetim olarak çok ciddi olarak gayretler içerisindeyiz. Ülkemize, bölgemize, şehrimize ve organize sanayi bölgesine yeni yatırımcılar özellikle yabancı yatırımcılar kazandırmak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şu an bölgemizde 49 yabancı yatırımcı üretim yapmakta. Eskişehir OSB'de dünyadaki pandemi dönemi krizini fırsata çevirdik, yeni yatırımlara hız verdik. Son 1,5 yıllık sürece baktığımız zaman ise 56 yeni yatırımcımıza 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanı yatırım için tahsis ettik" diye konuştu. Pandemi sürecinde pek çok sektör sıkıntı yaşarken sanayicilerin kalkınmanın lokomotifi olduğunu aktaran Küpeli, bu süreçte sanayicilerin yaşadığı sorunlardan da söz etti.

"Biz fabrikaların partisiyiz"

Ziyarete ilişkin konuşan Ayyıldız Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, "Gittiğimiz her ilde sanayicileri, esnafı ve sivil toplum teşkilatlarını ziyaret ediyoruz. Sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Biz hareket olarak Türk siyasetinde belirli yenilikleri temsil ediyoruz. Türk toplumunun önüne önümüzdeki süreçte Türkiye'nin de içinde olduğu dönüşen dünyanın meydan okumalarına ve fırsatlarına cevap verecek bir programla çıkma arzusundayız. Korona sonrası bir dünyada yaşayacağız. Biz ekonomide planlı ekonomiye dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Devlet Planlama Teşkilatını tekrar kuracağız. İmalat sanayi bir ülkenin ana dinamiğini oluşturuyor. Biz kendimizi imalat sanayinin sözcüsü olarak görmekteyiz. Biz fabrikaların partisiyiz ve Türkiye'nin tekrar üretime geçmesi gerekmektedir. Sanayinin yeniden örgütlenmesi gerekmektedir. Zonguldak'tan başlayıp Eskişehir'in de içinde bulunduğu Ankara'ya kadar bu bölgeyi Türkiye'nin yeni ağır sanayi bölgesi olarak planlıyoruz" diye konuştu.

Eskişehir OSB ziyaretinin ardından Başkan Nadir Küpeli, Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulda incelemelerde bulundular. - ESKİŞEHİR

Ümit Özdağ'dan Eskişehir OSB'ye ziyaret
Ümit Özdağ'dan Eskişehir OSB'ye ziyaret
Ümit Özdağ'dan Eskişehir OSB'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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