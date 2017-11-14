Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu"
Trabzon'da, "Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu" düzenlenecek.
Trabzon'da, "Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu" düzenlenecek.
Türk Tarih Kurumu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde organize edilen sempozyum, 23-24 Kasım tarihlerinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın açılış törenine katılacağı sempozyumda, Prof. Dr. Salim Cöhçe, Doç. Dr. Shalva Kirtadze, Prof. Dr. Mehmet Çoğ, Prof. Dr. Sergo Vardosanidze ve Prof. Dr. Mehmet Okur başkanlıklarında 5 oturum düzenlenecek.
Sempozyum, değerlendirme oturumunun ardından sona erecek.