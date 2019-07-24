Uluslararası şirketlerin AB Konseyi dönem başkanlığına sponsor olması ne gibi sorunlara yol açıyor?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını'na ev sahipliği yapan ülkelerin zirvelerin düzenlenmesinde sponsor kabul etmesi, yeni olmasa da sebep olduğu çıkar ilişkisi nedeniyle birçok kurum ve kişi tarafından eleştiriliyor.

1 Temmuz'da dönem başkanlığını devralan Finlandiya, bu etkinlikler sırasında Avrupa liderlerini taşımak için Alman otomobil üreticisi BMW ile anlaşma yaptığını açıklamıştı. Daha önce de Coca Cola Romanya dönem başkanlığının ana sponsoru olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle